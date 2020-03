Một thanh niên Quảng Ngãi nguy kịch vì bị bạn chĩa súng vào đầu bóp cò

Quảng cáo

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 12/3 Phạm Tấn Dũng trong lúc ngồi nhậu với Phan Thanh Hậu (cùng trú tại xã Bình Hải, huyện Bình Sơn) và nhóm bạn thì Dũng dùng bất ngờ dùng súng bắn vào đầu Hậu. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Theo một nguồn tin riêng của Tiền Phong, trước khi nhậu, Dũng cùng Hậu dùng khẩu súng trên đi bắn chim, sau đó trở về tổ chức nhậu tại địa phương. Trong khi đang đùa giỡn, Dũng dùng súng chĩa vào đầu Hậu và bóp cò vì nghĩ súng… không còn đạn!

Bước đầu cơ quan công an xác định đây không phải súng quân dụng, cũng không phải súng tự chế. Dạng súng này có ống ngắm gần giống súng hoa cải. Khẩu súng đã bị tịch thu để giám định chính xác đây là loại súng gì.

“Cơ quan công an vừa lấy lời khai một số nhận chứng có mặt tại hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Hiện chúng tôi vẫn chưa làm việc với nghi can do người này đang đưa nạn nhân đi cấp cứu.” - Thượng tá Việt thông tin.

Được biết, anh trai Dũng là Phạm Tấn Quân vừa bị đâm chết trong quán karaoke trên địa bàn huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vào tối 8/2 mới đây sau khi bênh một cô gái bị nhóm thanh niên hát karaoke đánh.

Hiện cơ quan công an tiếp tục đều tra làm rõ vụ việc.

Nguyễn Ngọc ​