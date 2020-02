Một thanh niên tử vong nghi bị tai nạn sau khi cướp giật bỏ chạy

Quảng cáo

Đến 22h đêm 19/2, Công an TP.Thuận An (Bình Dương) vẫn đang phong toả hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân một vụ tai nạn giao thông làm một nam thanh niên tử vong, đồng thời điều tra 3 chiếc điện thoại trong người nạn nhân này.

Trước đó, vào khoảng 21h tối cùng ngày, Lê Tấn Đạt (29 tuổi, ngụ Dĩ An) chạy xe máy biển số 61D1-785.52 trên đường ĐT 743 hướng từ cầu ông Bố đi ngã tư 550. Khi qua khỏi giao lộ Đồng An (thuộc P.Bình Hòa) do ôm cua với tốc độ cao, không làm chủ tay lái nên tông vào dải phân cách bằng bê tông và cột đèn chiếu sáng. Tai nạn khiến nam thanh niên và chiếc xe máy trượt dài đi hàng chục mét, nạn nhân nhanh chóng được chuyển vào bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Trên người nạn nhân, công an tìm thấy một giấy ra tù được 10 ngày, nhiều thẻ ATM và 3 chiếc điện thoại. Khi dùng 3 chiếc điện thoại này gọi đi thì những người nghe máy đều nói chiếc điện thoại mới bị cướp giật cách đó ít phút.

Sau đó 1 tài xế Grab đã tới nhận lại điện thoại và nhận dạng chính Đạt đã giật điện thoại của anh trên đường Bình Hòa 28 (cách hiện trường không xa) trước khi xảy ra tai nạn khoảng 10 phút.

Được biết, Đạt từng phạm tội bị kết án tù và vừa mãn hạn về nhà chưa lâu. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Hương Chi