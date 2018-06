Nam công nhân bỏ việc đi gây rối, quẳng tảng đá 30kg vào công an

Chiều 16/6, công an quận Bình Tân, TPHCM cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Văn Trụ (36 tuổi, ngụ Long An) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trụ là công nhân làm việc tại công ty Pouyuen trên quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Ngày 11/6, Trụ đến công ty để làm việc nhưng công nhân bỏ làm, tụ tập gây rối nên Trụ tham gia.

Lúc này, có lực lượng cảnh sát cơ động dàn đội hình giữ trật tự thì bị một số người quá khích dùng gạch đá và các vật dụng ném vào. Thấy vậy, Trụ hùa theo và bê một viên đá có trọng lượng hơn 30kg quẳng vào một cảnh sát cơ động khiến người này ngã xuống.

Sau đó, công an đã mời Trụ lên làm việc và người này đã khai nhận toàn bộ vụ việc. “Hôm đó tôi nghe một số người hô hào rằng cảnh sát đánh dân nên chạy theo chứ bản thân không thấy việc cảnh sát đánh ai” , Trụ nói.

Trụ khai do buổi tối có nhậu sau nên không làm chủ được hành vi của mình. “Hai vợ chồng tôi hiện là công nhân có cuộc sống khó khăn. Mẹ ruột chuẩn bị mổ tim và hai con còn quá nhỏ”, Trụ ăn năn.

Cùng ngày, Công an TPHCM đã tạm giữ 3 người giả danh công an với ý định kích động người dân gây rối. Đồng thời, Công an TPHCM cũng đã làm việc với gần 100 người vì có biểu hiện tụ tập gây rối mất an ninh trật tự.

Theo Công an TPHCM, trong thời gian tới, các đối tượng sẽ tiếp tục lợi dụng việc thông qua Luật An ninh mạng và các vấn đề liên quan dự án thành lập đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc để xuyên tạc, kích động biểu tình, đình công, gây phức tạp về an ninh trật tự, làm ảnh hưởng môi trường đầu tư tại Việt Nam.

Trước tình hình trên, Công an TPHCM khuyến cáo người dân bình tĩnh, cảnh giác, không nghe theo các luận điệu xuyên tạc và các lời kêu gọi, kích động, xúi giục tham gia xuống đường tụ tập đông người, tuần hành biểu tình, gây rối an ninh trật tự; không nghe theo kích động của kẻ xấu thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Các hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Đồng thời, Công an TPHCM đề nghị người dân khi phát hiện đối tượng có hoạt động dụ dỗ, kích động tụ tập biểu tình, đình công, gây mất an ninh trật tự cần báo ngay cho trực ban công an Phường hoặc trực ban công an các quận, huyện (theo số điện thoại đường dây nóng của công an địa phương đã thông báo đến người dân) để có biện pháp xử lý.