Nam điều dưỡng hiếp dâm bệnh nhân: Bệnh viện không lường trước được?

Chiều 31/7, bác sĩ Lê Viết Tín - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Nha Trang, cho biết đã đình chỉ công tác đối với điều dưỡng Nguyễn Văn Dương và đang chờ kết luận điều tra của cơ quan công an để có bước xử lý tiếp theo.Điều dưỡng Nguyễn Văn Dương (25 tuổi, quê Quảng Bình) liên quan đến việc một nữ bệnh nhân tố hiếp dâm mình trong khi anh này chăm sóc hậu nội soi đại tràng.Theo bác sĩ Tín, hôm xảy ra sự việc, ê kíp trực đã bố trí 2 người nam hậu gây mê nội soi. Còn vì sao điều dưỡng Nguyễn Văn Dương vẫn thực hiện được hành vi hiếp dâm nữ bệnh nhân khi có 2 người trực, bác sĩ Tín cho rằng, đó là do bản chất của con người, tình huống đó bệnh viện không thể lường trước được.“Lúc xảy ra sự việc người nam kia mang dụng cụ vừa nội soi xong sang phòng khác để vệ sinh, thời gian đi khoảng 5 phút. Trong khoảng thời gian này, anh Dương đã làm một việc tồi tệ với bệnh nhân”, bác sĩ Tín nói.Về việc bệnh viện bố trí nam điều dưỡng vệ sinh thân thể cho nữ bệnh nhân hậu gây mê có đúng quy định, bác sĩ Tín cho rằng, với một ca nội soi bao giờ bệnh viện cũng bố trí 4 người. Đến giai đoạn hậu gây mê, bệnh viện bố trí từ 2 đến 3 người chăm sóc, vệ sinh bệnh nhân, chờ hồi tỉnh."Việc bố trí 2 người cùng trực thì nam hay nữ đều an toàn cho bệnh nhân, nhưng nếu bố trí điều dưỡng nữ chăm sóc bệnh nhân nữ thì vẫn tốt hơn", bác sĩ Tín thừa nhận.Sáng 24/7, bệnh nhân Lành (đã đổi tên, 57 tuổi, trú huyện Cam Lâm) đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Nha Trang khám đại tràng, sau khi nhập viện được chỉ định nội soi kiểm tra. Đến trưa cùng ngày, sau ca nội soi điều dưỡng Nguyễn Văn Dương được phân công chăm sóc, vệ sinh hâu gây mê chờ bệnh nhân hồi tỉnh.Lúc này, bà Lành biết mình bị xâm hại nhưng do thuốc mê chưa hết nên không thể phản ứng. Khi tỉnh lại, bà trình báo sự việc lên bán giám đốc bệnh viện và công an. Tại cơ quan điều tra Nguyễn Văn Dương thừa nhân hành vi của mình.

Theo Zing