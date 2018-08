Nam nhân viên trộm tiền vàng của chủ ngay ngày đầu nhận việc

Ngày 10/8, Công an TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương, cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Hữu Ngọc (SN 1992, quê Thanh Hóa) để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 8/8 anh “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải nhận được cuộc gọi cầu cứu từ anh Trần Công Toại (SN 1986, quê Phú Yên, tạm trú phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương) về việc anh có nhận Ngọc vào làm việc tại công ty mình. Tuy nhiên, chỉ sau 1 ngày làm việc người này trốn mất cùng 1 số tài sản như: lắc vàng, điện thoại Iphone và 5 triệu đồng.

Ngọc (áo trắng dài tay) bị bắt giữ

Do Ngọc mới vào làm việc được 1 ngày nên thông tin người xin việc này khá ít, do đó đội “hiệp sĩ” cũng khó khăn trong việc tìm kiếm. Đến khuya ngày 9/8, sau nhiều giờ tìm kiếm “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội đã phát hiện đối tượng nghi vấn đang lẫn trốn ở phường Lái Thiêu, TX. Thuận An nên đến xác minh, đồng thời gọi cho nạn nhân đến nhận diện.

Khi đã chắc chắn đối tượng đang tìm kiếm, “hiệp sĩ” liền mời người này về công an phường Lái Thiêu, TX. Thuận An để làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Nguyễn Hữu Ngọc (SN 1992, quê Thanh Hóa, tạm trú Lái Thiêu, thị xã Thuận An, Bình Dương). Ngọc thừa nhận đã lấy cắp tài sản rồi bỏ trốn. Công an phường Lái Thiêu sau khi tiếp nhận đối tượng từ "hiệp sĩ" đã bàn giao cho Công an TX. Thuận An để xử lý theo thẩm quyền.

Hương Chi