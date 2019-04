Nam sinh lớp 11 bị đâm chết khi tan trường

Chiều 26/4, thượng tá Trần Trọng Sơn, Trưởng phòng PC02, Công an tỉnh Gia Lai, cho biết các đơn vị nghiệp vụ đang tiến hành điều tra vụ án mạng khiến một học sinh lớp 11 tử vong sau khi tan trường.Nam sinh lop 11 bi dam chet khi tan truong hinh anh 1. Ảnh: Triệu Thanh.Khoảng 11h30 trưa cùng ngày, sau khi tan trường, Trần Hoàng Nhật (học sinh lớp 11A7, Trường THPT Pleiku, Gia Lai) cùng một học sinh khác ra về. Khi đến bùng binh Tô Vĩnh Diện -Hoàng Quốc Việt cả 2 gặp nhóm thanh niên khác và xảy ra mâu thuẫn, xô xát.Trong lúc ẩu đả, Trương Đình Anh Nguyên (18 tuổi, trú phường Diên Hồng, TP Pleiku) dùng dao đâm trúng người Nhật. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.Sau khi xảy ra sự việc, công an đã truy bắt các nghi can liên quan đến vụ án. Chiều cùng ngày, cảnh sát đã bắt được Nguyên. Vụ án đang được điều tra.

Theo Zing