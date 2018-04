Nam sinh lớp 11 đâm bạn tử vong vì mâu thuẫn sau trận bóng đá

Hung thủ là Trần Quốc Tài, 18 tuổi, ngụ thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc. Nạn nhân trong vụ án này là em Ngô Ngọc Hiếu, 19 tuổi, ngụ xã Cửa Dương (Phú Quốc) là bạn học cùng trường với Tài.

Vụ việc xảy vào 20/3, Tài và Hiếu tham gia vào một cuộc ẩu đả sau trận đá bóng. Được mọi người can ngăn nhưng trên đường về nhà, thấy Hiếu chạy xe phía trước, Tài cùng 2 người bạn là Sang và Quý chạy xe đuổi theo.



Khi vừa chạy qua mặt Hiếu, Tài nhảy xuống chặn đầu xe rồi cùng Quý và Sang tiếp tục đánh nhau với Hiếu. Trong lúc hỗn chiến, Tài lấy dao (đem theo phòng thân) đâm nhiều nhát vào người làm Hiếu tử vong trên đường đi cấp cứu.



Gây án xong Tài mang cây dao đến cơ quan Công an đầu thú. Chiều 7/4, Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt tạm giam Trần Quốc Tài về hành vi giết người.

Theo Công an Nhân dân