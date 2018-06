Nam sinh từ Hà Tĩnh ra Hà Nội hoang báo bị bắt cóc để trốn nợ

Thượng tá Nguyễn Đăng Hải, Phó Trưởng Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện đã điều tra làm rõ nguyên nhân đằng sau vụ việc một nam sinh bị bắt cóc tại TT Xuân An, huyện Nghi Xuân vào ngày 16/6, gây xôn xao dự luận trong thời gian vừa qua.

Theo đó, ngày 18/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân tiếp nhận đơn trình báo của anh Phạm Văn Lộc (18 tuổi, trú tại thôn Trường Hải, xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân) về việc anh bị một nhóm người bắt cóc vào sáng ngày 16/6.



Theo lời khai của anh Lộc, sáng 16/6, anh Lộc đi xe máy Dream của gia đình chạy dọc theo con đường đê ven biển từ nhà ở xã Xuân Trường đến thị trấn Xuân An thì bị 3 đối tượng lạ mặt, đi một chiếc xe ô tô không BKS đậu bên đường bắt cóc, đưa lên xe, đánh thuốc mê rồi chở ra Thanh Hóa.

Trong quá trình nhóm người kia dừng xe ở huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa để ăn cơm thì anh Lộc tỉnh lại, cởi trói và trốn thoát. Nam sinh này đã vào quán internet, mở tài khoản facebook nhắn tin về cho anh trai nhờ thông báo cho bố mẹ biết là mình đã bị bắt cóc và đưa ra Thanh Hóa. Tiếp đó, Lộc đã xin đi nhờ xe ra Hà Nội và đến Công an quận Hoàn Kiếm để trình báo vụ việc.

Quá trình xác minh, điều tra, làm rõ, Công an huyện Nghi Xuân phát hiện lời khai của Phạm Văn Lộc có nhiều nghi vấn. Bằng biện pháp đấu tranh, thuyết phục, với những chứng cứ lập luận không thể chối cãi mà cơ quan Công an đưa ra, Phạm Văn Lộc đã thừa nhận tự mình dựng lên vụ bắt cóc để trốn nợ.

Được biết, Phạm Văn Lộc đang vay nợ một khoản tiền của người khác, chưa có khả năng trả nợ và gần đây bị các chủ nợ thúc ép, đòi tiền nên đã dựng chuyện bị bắt cóc để trốn tránh việc trả nợ. Lo sợ gia đình, bạn bè biết việc mình nói bị bắt cóc là giả, nên Lộc đã bán chiếc xe máy của gia đình được hơn 1 triệu đồng và bắt xe ra Hà Nội đến Công an quận Hoàn Kiếm để trình báo bịa đặt về việc mình đã bị bắt cóc…

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Nghi Xuân hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an Nhân dân