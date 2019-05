Nam thanh niên bị chém đứt lìa chân vì chê bạn 'nổ'

Ngày 4/5, tin từ Công an huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) cho biết, nghi can liên quan đến chém người trên địa bàn đã đến công an đầu thú.

Theo thông tin ban đầu, trước đó Đoàn Công T. (25 tuổi) đến nhà Đinh Văn Quân (17 tuổi, cùng ngụ xã Đạ P’Loa, huyện Đạ Huoai) chơi. Trong lúc ngồi nói chuyện, Quân kể cho T. biết mình mới phát hiện tổ ong mật to và chuẩn bị đi lấy mật.

Tuy nhiên, T. cho rằng Quân "nổ" nên xảy ra mâu thuẫn, trong lúc xô xát Quân đã vào nhà lấy dao rựa chém bạn 2 phát. Hậu quả, anh T. bị chém gần đứt lìa cẳng chân phải và bị chém một vết dài vào phần đùi phải.

Ngay sau đó, người nhà và hàng xóm đã đưa T. đến Trạm Y tế xã Đạ P’Loa sơ cứu. Sau đó, T. được chuyển xuống Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM điều trị. Tại bệnh viện, các bác sĩ đã phẫu thuật và nối thành công cẳng chân cho T., hiện T. đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định.

Sau khi xảy ra sự việc, Đinh Văn Quân đã tới cơ quan công an đầu thú. Do Quân chưa đủ 18 tuổi nên đã được người nhà bảo lãnh và hiện bị cấm đi khỏi địa phương để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc đang được Công an huyện Đạ Huoai tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Dân Trí