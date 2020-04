Nam thanh niên bị đánh đập, bắt cóc, tống tiền vì chơi cờ bạc bịp

Quảng cáo

Ngày 23/4, trao đổi với Tiền Phong, Đại tá Phạm Hoài Nam - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can về các tội “Đánh bạc”; “Tổ chức đánh bạc”; “Cướp tài sản” và “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, vào tháng 3, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) nhận được đơn tố cáo của chị Nguyễn Thị Như Loan (trú tại thị trấn Quỳ Hợp) về việc, chồng của chị là Nguyễn Văn Thái (SN 1987) bị bắt cóc, tiền chuộc là 130 triệu đồng. Chị Loan vay mượn 120 triệu đồng trong đêm đến nộp cho các đối tượng. Chồng được an toàn, chị Loan trình báo lên cơ quan công an.

Hiện trường các đối tượng thường xuyên đánh bạc. Tiếp nhận đơn thư, Đội 4 - Phòng Cảnh sát hình sự vào cuộc điều tra. Quá trình lấy lời khai của Thái nổi lên nhiều tình tiết nghi vấn. Cảnh sát thu thập được tài liệu, Nguyễn Văn Thái là đối tượng thường xuyên đánh tại huyện Quỳ Hợp. Khoảng đầu tháng 3/2020, Thái cùng Đinh Văn Tú (SN 1964, trú tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp) và 5 đối tượng khác xuống huyện Nghĩa Đàn đánh bạc. Thái và Tú thường mua các thiết bị cờ bạc bịp trên mạng xã hội và lôi kéo một số đối tượng tại Quỳ Hợp xuống Nghĩa Đàn đánh bạc. Tại Nghĩa Đàn, các đối tượng tham gia đánh bạc với nhóm của 3 chị em ruột do Nguyễn Thị Hòa (SN 1988, trú xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn) cầm đầu. Các em của Hòa là Nguyễn Thị Huyền và Nguyễn Thị Hiên cùng trú xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn. Trong nhóm này còn có chồng của Hòa là Lê Tuấn Anh và Nguyễn Văn Hiệu (chồng của Hiên) cùng Nguyễn Mạnh Hùng và Nguyễn Hồng Tịnh là chú ruột của 3 chị em. Để che mắt lực lượng công an, Hòa thường xuyên tổ chức đánh bạc trên những ngọn đồi vắng vẻ và bố trí người cảnh giới. Tang vật vụ án. Tối 24/3, từ huyện Quỳ Hợp, Tú, Thái cùng 5 đối tượng gồm Nguyễn Bá Sỹ, Lê Đình Dinh, Đinh Văn Cường, Phạm Xuân Tiến, Nguyễn Văn Việt xuống xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn đánh bạc. Địa điểm được Hòa chọn tổ chức đánh bạc lần này là đồi Cam, thuộc xóm Mới, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn. Trước khi vào đánh, Hòa thu của các đối tượng 6 triệu đồng, đưa bát xóc đĩa cho Tú kiểm tra. Lợi dụng sơ hở Tú đã tráo một chiếc bát khác có gắn thiết bị cờ bạc bịp. Đánh bạc được khoảng 30 phút, Tú đưa cho Nguyễn Văn Thái một chiếc điện thoại kết nối với con chip mà Tú mang trong người. Thiết bị mà Tú và Thái sử dụng để đánh bạc bịp gồm 1 bát xóc đĩa gắn thiết bị, 1 con chip và 1 điện thoại kết nối với chip rung. Theo đó, Thái ngồi ở vị trí đối diện của Tú, khi xóc đĩa, điện thoại của Thái hiện ra kết quả chẵn, lẻ, Thái sẽ ra hiệu cho Tú để đặt cửa. Thấy Tú có nhiều biểu hiện bất thường, Nguyễn Thị Hiên phát hiện đối tượng sử dụng thủ đoạn cờ bạc bịp nên đã báo hiệu cho đồng bọn giữ Thái và Tú để kiểm tra. Lê Tuấn Anh đập chiếc bát xóc đĩa thì phát hiện dưới bát có gắn con chip. Nhóm người đã lao vào đánh đập. Tú bỏ trốn khỏi hiện trường, Thái bị các đối tượng giữ lại đánh đập. Nguyễn Thị Hòa đã lục soát và cướp sạch 27 triệu đồng trong người Thái. Ngoài ra, Hòa còn đe dọa, ép buộc Thái chuyển toàn bộ số tiền trong ngân hàng qua ứng dụng SmartBanking là 14 triệu đồng. Lê Tuấn Anh đã gọi điện cho người nhà của Thái yêu cầu đưa tiền chuộc 130 triệu đồng. Sau đó, Lê Tuấn Anh đưa Thái đến giam giữ tại khu vực đập Làng Canh, thuộc xã Nghĩa Yên, cách hiện trường tầm 4 km. Đối tượng Nguyễn Thị Hòa. Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đã ra lệnh giữ người khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Hòa và Lê Tuấn Anh, triệu tập, bắt giữ các đối tượng có liên quan để làm rõ sự việc. Tất cả 15 đối tượng trong 2 nhóm này bị khởi tố về tội đánh bạc; trong đó đối tượng Nguyễn Thị Hòa bị truy tố về 3 tội danh: Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc và Cướp tài sản. Lê Tuấn Anh bị truy tố về tội Đánh bạc và Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Hai đối tượng Đinh Văn Tú, Nguyễn Văn Việt đã bỏ trốn khỏi địa phương và đang bị truy nã. Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cảnh Huệ