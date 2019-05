Nam thanh niên bị nhóm đối tượng truy sát, đánh tử vong

Ngày 9/5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đang khẩn trương truy bắt, đồng thời phát lệnh truy nã đối với Nguyễn Xuân Huy (28 tuổi, ngụ Bình Dương) để điều tra về hành vi giết người.

Nghi can Nguyễn Xuân Huy (ảnh: Công an)

Trước đó, vào khoảng 2h sáng ngày 6/5, anh Nguyễn Văn Chín (24 tuổi) và Đỗ Quang Mạnh (24 tuổi, cùng quê Hải Phòng) đi chơi về đến khu nhà ở xã hội thuộc phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương thì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác dẫn đến xô xát.

Anh Chín bỏ chạy thì bị nhóm người đuổi đánh. Được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu nhưng anh bị chấn thương sọ não rồi tử vong. Nhóm nghi can sau khi gây án giết người đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Quá trình điều tra, công an xác định một nghi can trong nhóm này là Nguyễn Xuân Huy nên ra lệnh truy bắt nghi can giết người này. Do Huy rời khỏi nơi cư trú nên công an thông báo đến các cơ quan, đơn vị và người dân khi phát hiện Huy thì báo ngay cho cơ quan công an gần nhất.

Hương Chi