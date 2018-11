Nam thanh niên bỏ trốn sau khi người tình tử vong

Ngày 1/11, Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) tiếp tục truy tìm Phan Thanh Sang (32 tuổi, ngụ xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo) để làm rõ cái chết của chị Thu (tên đã thay đổi, 33 tuổi). Đối tượng này được cho đã bỏ trốn Theo cơ quan chức năng, sáng 5 ngày trước, vợ chồng ông Trần Văn Hoàng (67 tuổi, ngụ huyện Chợ Gạo) đến phòng trọ tìm con gái. Khi đến nơi thì thấy Sang đưa chị Thu ra taxi. Sang sau đó giao người yêu cho ông Hoàng đưa vào bệnh viện.Khi quay lại phòng trọ của chị Thu để lấy chai thuốc trừ sâu theo yêu cầu của bác sĩ, cha cô gái thấy cửa phòng bị khóa. Chiều cùng ngày, chị Thu tử vong.Công an sau đó phát hiện khi ông Hoàng đưa con gái vào bệnh viện thì Sang đã lấy xe máy của chị Thu rồi bỏ trốn. Tại hiện trường, cảnh sát thu được 2 lọ thuốc an thần.Theo nhà chức trách, Sang đang bị truy nã về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Còn chị Thu đã ly dị chồng, làm công nhân may và sống cùng phòng trọ với Sang tại TP Mỹ Tho.

Theo Zing