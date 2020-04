Nam thanh niên bóp cổ công an khi bị nhắc nhở đeo khẩu trang

Quảng cáo

Chiều 17/4, một cán bộ công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, Cơ quan CSĐT công an quận đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Bá Dũng (Sn 1986, trú quận Đống Đa) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".Trước đó, sáng 14/4, tổ công tác Công an phường Văn Chương (Đống Đa) làm nhiệm vụ kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 phát hiện Dũng điều khiển xe máy đến khu vực hồ Văn Chương. Sau đó, Dũng để xe ở ven hồ đi bộ nhưng không đeo khẩu trang.Khi bị tổ công tác nhắc nhở, Dũng không chấp hành còn lao vào tấn công, bóp cổ một cán bộ. Ngay lập tức, Dũng bị khống chế đưa về trụ sở làm việc và thừa nhận hành vi của mình.Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

Thanh Hà