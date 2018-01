Nam thanh niên đâm 3 người thương vong giữa đường

Ngày 3/1, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, vừa bắt tạm giam bốn tháng đối với Huỳnh Văn Ly (23 tuổi, ở huyện An Biên) để điều tra về hành vi Giết người.Theo điều tra ban đầu, tối 15/11/2017, Ly chạy xe máy ngược chiều với Hồ Hoàng Vũ trên lộ giao thông nông thôn ở xã Tây Yên, huyện An Biên. Cho rằng bị pha đèn làm lóa mắt, Vũ cùng hai người bạn đi cùng đuổi theo đánh Ly.Bị tấn công bất ngờ, Ly rút dao đâm liên tiếp khiến Vũ tử vong trên đường đi cấp cứu, hai người còn lại bị thương.

Theo VnExpress