Nam thanh niên đâm tài xế, cướp taxi bất thành

Ngày 2/11, thượng tá Nguyễn Minh Sáng, Trưởng phòng tham mưu, Công an tỉnh Long An cho biết, cơ quan này đã tạm giữ Lê Nguyễn Triều Vỹ (21 tuổi, quê TP Tân An) để điều tra hành vi Giết người và Cướp tài sản. Đây là nghi phạm vụ cướp taxi tại địa phương.

Tối 1/11, Vỹ thủ dao, sau đó đón taxi do anh Phạm Thanh Phong (30 tuổi, quê Long An) lái, yêu cầu chở đi lòng vòng quanh TP Tân An.

Đi khoảng 2 km, gã bảo tài xế dừng xe xuống đi tiểu. Khi trở lại xe, Vỹ bất ngờ rút dao đâm nhiều nhát vào đầu và bụng tài xế. Nạn nhân tung cửa tháo chạy và tri hô. Vỹ ném dao bỏ chạy nhưng bị cảnh sát vây bắt.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Vỹ khai do không có nghề nghiệp ổn định, cần tiền tiêu xài nên lên kế hoạch cướp taxi.

Trong khi đó, nạn nhân bị cướp taxi đang bị thương nặng, được điều trị tại TP HCM.

Theo VnExpress