Nam thanh niên giết, hiếp cô gái sau cuộc nhậu

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang thông tin đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lâm Văn Đởi, (SN 1996, ngụ ấp Rò Leng, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) về các tội Giết người, Hiếp dâm. Nạn nhân của Đởi là chị T.T.T. (SN 1991).

Trước đó, vào trưa 3/1, trong lúc nhậu tại nhà ông Trần Văn Để (cha đẻ nạn nhân H.) Đởi thấy H. dắt dê đi ra nên dò hỏi cô gái địa điểm H. hay đưa dê tới rồi tiếp tục vào nhậu.



Khoảng 15h30’ cùng ngày, Đởi điều khiển xe máy đi tìm H.. Đến khu vực ấp Rò Leng, thấy nạn nhân ở phần đất ruộng của bà Néang Hum (cùng địa phương) nên tới nói chuyện một lúc rồi đòi quan hệ tình dục nhưng bị từ chối.

Trong lúc cãi vã, sợ bị phát hiện, Đởi đã dùng tay đánh và siết cổ nạn nhân đến tử vong rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Chưa chịu dừng lại, sau đó Đởi kéo xác nạn nhân đi cách hiện trường một đoạn rồi lại tiếp tục thực hiện hành vi hiếp dâm.



Sau khi gây án, hung thủ điều khiển xe máy về nhà thay đồ và đi ngủ. Tối cùng ngày, đối tượng bị Công an bắt giữ.

Theo Công lý