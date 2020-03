Nam thanh niên ngáo đá cầm rìu dọa chém người trong đêm

Quảng cáo

Khoảng 19h45 ngày 2/3, nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá chạy xe máy đến ngã tư Phạm Văn Đồng - Tô Ngọc Vân, phường Linh Tây, quận Thủ Đức. Anh ta dừng xe bên đường và cầm chiếc rìu đi bộ vào một cửa hàng bán điện thoại di động la hét khiến nhân viên tại đây hoảng sợ.

Nam thanh niên mặc áo đen có biểu hiện ngáo đá khiến nhiều người hoảng sợ. Ảnh: Cắt từ clip.

Một số người có ý định tiếp cận khống chế anh này tránh gây nguy hiểm cho người xung quanh nhưng bất thành. Nam thanh niên liên tục vung rìu đuổi chém những ai có ý định đến gần. Nam thanh niên sau đó cầm hung khí đi bộ ra giữa đường khiến nhiều người chạy xe qua ngã tư lo lắng.



Cơ quan chức năng phường Linh Tây (quận Thủ Đức) có mặt và khống chế anh này đưa về công an phường sau đó. Đại diện Công an phường Linh Tây cho biết đang tạm giữ nam thanh niên trên để điều tra. “Qua kiểm tra bước đầu, người này dương tính với ma túy”, Công an phường Linh Tây thông tin.

Theo Zing