Nam thanh niên nhận 'quan hệ rộng' để lừa xin việc, 'chạy' chung cư

Ngày 25/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Lê Vũ (32 tuổi, trú tổ 30, phưởng Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu do cơ quan công an cung cấp, từ năm 2014 đến nay, Vũ đã liên hệ với nhiều người để nhận tiền và lừa chạy việc, xin chung cư. Với cái mác đang làm việc trong cơ quan nhà nước, Vũ đang kết nối với nhiều đối tượng để tiếp cận những người có nhu cầu tìm công việc cho con cái, bí bách về chỗ ở để nhận tiền lo liệu. Hầu hết các nạn nhân đều được hứa vào làm việc tại các ngành “hot” trong cơ quan nhà nước như ngành Giao thông vận tải, Tài nguyên môi trường, Công an, An ninh sân bay.

Cụ thể, bắt đầu từ năm 2014, thông qua một người bạn cũng làm công tác đoàn, Vũ đã lân la làm quen với bà Đ.T. T. (trú Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, vừa tốt nghiệp ngành du lịch) để ra giá xin việc cho con bà T. vào công tác tại nhà khách Bộ Công an tại Đà Nẵng. Sau 4 lần giao tiền với tổng giá trị tài sản 500 triệu đồng nhưng không hề có quyết định đi làm như đã hứa, bà T. mới biết mình đã bị Vũ lừa.

Sau đó, Vũ tiếp tục bắt mối được với bà T.T.B. H. (trú tại An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) và lừa bà H rằng mình có thể xin cho con bà này vào trường Trung cấp Công an. Tin lời Vũ, bà H. đã vay mượn và giao cho Vũ 260 triệu đồng để lo việc. Vũ nhận tiền nhưng không thực hiện lời hứa.

Đối tượng Vũ tại cơ quan Công an. Ảnh BK

Trong năm 2017, Đỗ Lê Vũ tiếp tục lừa và đưa nhiều nạn nhân vào bẫy xin việc. Bà L.T.N (trú tại quận Thanh Khê) đã đưa cho Vũ 620 triệu đồng để “chạy” vào làm tại Sân bay Đà Nẵng; ông T.T. B. (trú phường An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng) đưa Vũ 250 triệu đồng để xin cho con vào ngành Công an tại tỉnh Hậu Giang.

Cá biệt, có trường hợp ông N.H.T hiện đang công tại một cơ quan thuộc Sở NN&PTNT thành phố Đà Nẵng cũng dính bẫy lừa của Vũ khi đưa 230 triệu đồng để Vũ xin sang làm Thanh tra Sở GTVT và mua căn hộ chung cư với nhiều ưu đãi.

Hay như trường hợp chị Đ.T.K.L (trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) đưa cho Vũ 150 triệu đồng để Vũ mua căn hộ chung cư đồng thời chạy việc cho em gái của mình vào làm trong ngành TN&MT. Tuy nhiên, chị L sau đó tiền mất, nhà không có và em gái vẫn thất nghiệp...

Theo kết quả điều tra ban đầu, bằng thủ đoạn lừa đảo nói trên Đỗ Lê Vũ đã nhận tổng cộng gần 4 tỷ đồng của hơn 10 người tại địa bàn thành phố Đà Nẵng. Toàn bộ số tiền này Vũ đã dùng để trang trải nợ nần và tiêu xài cá nhân, không có khả năng trả lại cho các nạn nhân.

Xét thấy hành vi của Đỗ Lê Vũ có đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy đinh tại khoản 4 điều 174, Bộ Luật hình sự năm 2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra quyết định ra lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng để điều tra và làm rõ hành vi của đối tượng này.

Nguyễn Thành