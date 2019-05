Nam thanh niên say rượu đâm chết nhân viên quán karaoke

Quán Karaoke Thanh Tùng, nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Hoàng Long

Chiều nay, 9/5, Công an huyện Giao Thủy (tỉnh Nam Định) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng tại quán karaoke, khiến một người chết và một người bị thương nặng.

Báo cáo nhanh của cơ quan điều tra cho biết, sau khi ăn sáng và uống 5 chai rượu, lúc 9 giờ sáng nay, 9/5, nhóm thanh niên 5 nam nữ vào thuê phòng hát tại quán karaoke Thanh Tùng (địa chỉ tại thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định).

Sau khi hát tại đây, một người trong nhóm tên Hải (20 tuổi, thường trú tại tỉnh Hòa Bình, đến thị trấn Quất Lâm để chơi với bạn) đã xảy ra tranh cãi với 2 nhân viên lễ tân quán karaoke do Hải không tìm thấy xe máy của mình sau khi hát.

Do biết Hải và nhóm bạn không đi xe máy khi đến quán karaoke, 2 nhân viên quán karaoke này đề nghị Hải xem camera để xác định sự việc. Tuy nhiên, do say rượu nên Hải không chấp nhận đề nghị này mà chửi bới, dùng tay đánh hai nhân viên.

Trong lúc xô xát, Hải bất ngờ rút trong người ra một con dao bấm rồi lao vào đâm 2 nhân viên của quán karaoke, khiến một người chết trên đường đi cấp cứu, người còn lại bị thương nặng ở vùng bụng. Thông tin ban đầu cho biết nạn nhân tử vong khoảng gần 30 tuổi, là người xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Giao Thủy đã có mặt ở hiện trường, tiến hành tạm giữ kẻ gây án và nhóm người liên quan. Đến chiều nay, 9/5, vụ án đã được Công an huyện Giao Thuỷ bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nam Định để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hoàng Long