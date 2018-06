Nam thanh niên thiêu sống người yêu trong phòng trọ

Ngày 27/6, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này đang tích cực phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành truy bắt Phạm Văn Sơn (27 tuổi, ngụ Đồng Nai). Sơn được cho là đã tưới xăng lên người bạn gái rồi châm lửa đốt khiến nạn nhân nguy kịch.

Trước đó, Sơn và chị Tr. (26 tuổi, quê Cà Mau) có quan hệ tình cảm. Tối 23/6, do mâu thuẫn với chị Tr., Sơn xách theo chai xăng đi tới phòng trọ của nạn nhân ở KP Thống Nhất, phường Dĩ An, TX Dĩ An.

Từ khe cửa của phòng trọ người yêu, Sơn châm lửa đốt. Lúc bấy giờ, chị Tr. vùng chạy ra ngoài nhưng Sơn chặn lại tiếp tục đổ xăng lên người bạn gái rồi châm lửa đốt.

Trong khi nạn nhân quằn quại trong ngọn lửa thì Sơn bỏ trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng xấu.

Hương Chi