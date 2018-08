Nam thanh niên tử vong bất thường sau khi làm việc với công an

TPO - Liên quan tới việc nam thanh niên tử vong sau khi làm việc với công an do sử dụng rượu bia khi điều khiển xe máy, Trưởng công quận Ô. Môn cho biết đã báo cáo vụ việc đến lãnh đạo công an TP. Cần Thơ để tiến hành điều tra làm rõ.