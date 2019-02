Nạn nhân bị tạt axit ở Quảng Ngãi: 'Tôi cứ tưởng là cướp'

Ngày 17/2, Thủ tướng đã có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương điều tra vụ án Việt kiều Canada về nước bị kẻ xấu tạt axit.

Thượng tá Võ Văn Náo - Trưởng công an huyện Bình Sơn cho biết, cảnh sát đã đến hiện trường lấy mẫu chất lỏng gửi cơ quan chức năng giám định phân tích, đồng thời truy lùng các nghi can. Công an huyện đã thu thập dữ liệu từ một camera an ninh của nhà dân ở xã Bình Thạnh, gần khu vực gây án. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các nghi can chạy xe máy màu trắng, nói giọng Bắc.

Chiếc xe máy của nạn nhân tại hiện trường. Trước đó, anh Võ Duy Nghiêm (26 tuổi, quê xã Bình Đông, huyện Bình Sơn - đang định cư ở Canada) đưa chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm (26 tuổi, quê gốc Sóc Trăng, quốc tịch Canada) về quê Quảng Ngãi ăn Tết cùng gia đình.

Đến mùng 5 Tết (9/2), Nghiêm đang chở Trâm đi ăn tối ở gần bãi biển Khe Hai (xã Bình Thạnh) thì bị hai kẻ bịt mặt tạt axit. Lúc nạn nhân ngã xuống, chúng tiến tới cắt chân anh Nghiêm.

Được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đà Nẵng, anh Nghiêm được xác định bỏng 80%, còn chị Trâm bị thương nhẹ với vết bỏng ở đùi, tay và bên trái mặt. Đến ngày 15/2, họ được công ty bảo hiểm ở Canada đưa sang một bệnh viện lớn ở Bangkok, Thái Lan điều trị.

Thuật lại sự việc, chị Trâm cho biết, khoảng 19h30 hôm đó, cả hai vừa chạy xe máy cách nhà khoảng 10 phút, và rẽ phải sang con đường tối không có đèn. Lúc này bên phải có hai người đàn ông, một người đang ngồi trên xe máy, một người dựa xe.

30 giây sau, hai người lạ mặt này chạy xe máy bám theo. "Họ nói gì đó chúng tôi không hiểu lắm rồi tạt axit. Anh Tom (Nghiêm) mất lái và chúng tôi ngã xuống cách nhau khoảng một mét", cô gái nhớ lại.

Tên ngồi sau xe cầm dao tiến về phía Trâm. Trong phút bấn loạn, cô gái nghĩ mình gặp cướp và đưa hai tay lên trời. Nhưng sau đó anh ta quay về phía bạn trai cô, đè nam thanh niên xuống và cắt hai nhát vào chân phải, một nhát vào chân trái.

Anh Nghiêm được đưa lên máy bay sang Thái Lan điều trị, hiện thị lực chỉ còn 15-20%. "Tôi vẫn nghĩ rằng đó là một cơn ác mộng và muốn tất cả biến mất. Hãy cầu nguyện cho anh Tom. Thị lực anh ấy chỉ còn 15-20%", Trâm chia sẻ và mong muốn kẻ đứng đằng sau sớm bị pháp luật trừng trị.

Trong khi đó, ông Võ Duy Linh (cha của Nghiêm) cho biết, Trâm là em vợ của Võ Duy Hoàng - con trai đầu của ông. Trước 2013, Hoàng có đưa Trâm về Quảng Ngãi chơi và mai mối với một thanh niên địa phương. Nhưng sự việc không thành vì Trâm không thể bảo lãnh cho anh này.

Đến năm 2014, Hoàng bảo lãnh cả gia đình gồm cha, mẹ và em trai Võ Duy Nghiêm sang đảo Vancouver, Canada theo diện xuất khẩu lao động. Tại nước bạn, Nghiêm yêu Trâm sau đó cả hai đến một vùng khác làm ăn riêng. Năm ngoái, cả hai về lại Vancouver mở tiệm nail.

Trâm nắm tay người yêu trên giường bệnh. Cũng về ăn quê Tết, nhưng sau khi em trai bị tấn công hai ngày, Hoàng bay thẳng từ Đà Nẵng về Canada. Công an huyện Bình Sơn đã đề nghị Bộ Công an cấm xuất cảnh nhưng trong lúc đang làm thủ tục thì Hoàng đã không còn ở Việt Nam.

Lý giải về điều này, ông Linh cho biết sau khi Nghiêm bị tạt axit Hoàng đã ra Đà Nẵng chăm em. Thấy gia đình có nhiều người túc trực nên anh tranh thủ trở về Canada. "Trước khi đi, Hoàng có gửi lại cho người nhà một số tiền và nói sẽ qua Canada làm việc kiếm thêm tiền, gửi cho em trai điều trị", ông Linh nói.

Theo VnExpress