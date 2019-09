Nạn nhân thứ 5 trong vụ thảm sát ở Đan Phượng đã tử vong

Quảng cáo

Ngày 2/9, thông tin từ Bệnh viện 198 cho biết, nạn nhân cuối cùng trong vụ thảm sát gia đình ở Đan Phương, Hà Nội là chị Đỗ Thị Hồng Nhung (SN 1995) đã tử vong do vết thương quá nặng vào tối ngày (1/9). Như vậy, tính đến thời điểm hiện nay, cả nạn nhân đều tử vong trong vụ thảm sát sát ở Đan Phương.



Trước đó, ngày 1/9, thông tin từ Bệnh viện 198 cho biết, 4/5 nạn nhân đã tử vong trong vụ thảm sát ở Đan Phượng gồm: Ông Nguyễn Văn Hải (SN 1969, em ruột Đông) và con gái ông Hải là Nguyễn Thị Bắc (SN 1991) tử vong tại chỗ. Vợ ông Hải là Doãn Thị Việt (SN 1971), con dâu ông Hải là Đỗ Thị Nhung (SN 1995) và cháu gái ông Hải là Nguyễn Huyền My (SN 2018).

Được biết, ba nạn nhân bị thương trong vụ chém là: bà Doãn Thị Việt (49 tuổi vợ ông Hải); Đỗ Thị Hồng Nhung (24 tuổi con dâu ông Hải) và con gái chị Nhung cháu Nguyễn Huyền My (1 tuổi). Các nạn nhân này sau khi bị đối tượng Đông chém nhiều nhát trọng thương đã được người dân đưa đi cấp cứu.

Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, theo thông tin từ Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đan Phượng và Bệnh viện hữu nghị Việt Đức cho hay, bà Doãn Thị Việt (vợ ông Hải) đã tử vong do nhiều vết thương quá nặng. Cũng chiều cùng ngày cháu Nguyễn Huyền My con chị Nhung đã tử vong. Tại thời điểm cấp cứu, cháu My bị chém vào vùng thái dương trái, cánh tay phải, cánh tay trái cũng bị chém.

Tối cùng ngày thông tin từ Bệnh viện 198 cho hay, nạn nhân cuối cùng trong vụ thảm sát gia đình ở Hà Nội là chị Đỗ Thị Nhung (SN 1995, mẹ cháu My) đã tử vong do vết thương quá nặng.

Như vậy 5 nạn nhân trong vụ thảm sát xảy ra tại xã Hồng Hà, (huyện Đan Phượng, Hà Nội) đã tử vong.

Hiện đối tượng gây án đã được cơ quan chức năng bắt giữ, đồng thời cơ quan CSĐT huyện Đan Phượng đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can Nguyễn Văn Đông về tội "Giết người".

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra vụ việc.

M.Đ