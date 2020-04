Nạn nhân vụ hiếp dâm bất ngờ bị chặn chém trên đường

Quảng cáo

Ngày 24/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh - TP HCM đang điều tra, truy xét 2 người lạ rạch tay bé gái là bị hại trong một vụ án hiếp dâm mà công an đang thụ lý.

Liên quan đến vụ án, ngày 23/4, Công an huyện Bình Chánh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với Nguyễn Ngọc Quang (SN 1996, quê Hậu Giang) về hành vi "Giao cấu với người dưới 16 tuổi". Nạn nhân bị Quang giao cấu là N.T.B. (SN 2005).



Nạn nhân vụ hiếp dâm bất ngờ bị tấn công trên đường đến Công an huyện Bình Chánh - Ảnh 1.



Theo đó, sau khi nhận thông báo khởi tố vụ án "Giao cấu với người dưới 16 tuổi", bé B. đến công ty nơi mẹ em làm việc để cùng mẹ lên công an nhận quyết định khởi tố. Thế nhưng trên đường từ nhà đến nơi mẹ làm việc, bé B. bị 2 thanh niên đi xe máy áp sát, dùng hung khí gây thương tích ở tay rồi tẩu thoát. Bé B. đã đến công ty của mẹ gần đó cầu cứu rồi cùng đi báo công an.



Về vụ án hiếp dâm trẻ em, giữa tháng 11/2019, B. được gia đình dẫn đến công an tố cáo bị Quang xâm hại. Sau đó, gia đình B. nhận được quyết định giám định kết luận cháu B. đã trên 17 tuổi. Mẹ cháu B. khiếu nại và trưng ra bằng chứng giấy khai sinh cháu sinh ngày 2-1-2005 tại Đồng Tháp, như vậy lúc bị hiếp dâm vào ngày 19/11/2019, B. chưa đầy 15 tuổi.



Hiện vụ việc đang được công an làm rõ.

Theo Người Lao Động