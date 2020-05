Ném bọc 1 kg nghi ma tuý xuống đường khi gặp công an

Quảng cáo

Ngày 9/5, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết: Thực hiện Kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy, tối 5/5/2020, qua công tác tuần tra trên địa bàn xã Thiết Ống, huyện Bá Thước, tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Thanh Hóa đã phối hợp với Công an Bá Thước bắt quả tang đối tượng Bùi Thị Hương (SN 1984) ở thôn Cốc, xã Thiết Ống đang tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng cùng tang vật Tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ 1 gói có chứa chất rắn màu trắng dạng tinh thể (nghi là ma túy tổng hợp dạng đá) với trọng lượng gần 1kg.

Khi bị lực lượng công an phát hiện, Bùi Thị Hương đã ném bọc ni lông xuống đường hòng phi tang vật chứng. Tuy nhiên lực lượng công an đã nhanh chóng khống chế đối tượng, thu giữ tang vật.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Hoàng Lam