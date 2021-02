Ngang nhiên bắt giữ người, cưỡng đoạt tài sản

Các đối tượng gồm: Nhữ Văn Hữu (SN 1983) ở xã Điền Lư, huyện Bá Thước; Phạm Huy Bình (SN 1972), Lê Trung Kiên (SN 1992), Phan Văn Linh (SN 1983) đều ở xã Xuân Bình, huyện Như Xuân; Lưu Xuân Hùng (SN 1997), Hoàng Đức Hợp (SN 1999) đều ở xã Xuân Thái, huyện Như Thanh; Dư Xuân Vinh (SN 1978) ở huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An và Nguyễn Văn Sơn (SN 1990) ở xã Hải Nhân, thị xã Nghi Sơn.

Các đối tượng bị bắt giữ

Trước đó, ngày 4/2/2021, Công an huyện Như Xuân nhận được tin báo về việc xảy ra tại cây xăng Bãi Trành, xã Xuân Bình, huyện Như Xuân. Thời điểm đó, anh T.V.D (SN 1991) ở xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang điều khiển xe ô tô tải BKS 22C - 073.11, đang bị một số đối tượng đi trên xe 7 chỗ màu đen BKS 38A - 078.313, uy hiếp. Nhóm đối tượng đánh đập và ép anh D phải đưa cho chúng một số tiền khá lớn. Công an huyện Như Xuân đã nhanh chóng xác minh và tiến hành giải cứu anh D, bắt quả tang 4 đối tượng Nhữ Văn Hữu, Phạm Huy Bình, Lưu Xuân Hùng, Hoàng Đức Hợp đang có hành vi cưỡng đoạt gần 90 triệu đồng của nạn nhân.Điều tra, mở rộng vụ án, Công an huyện Như Xuân đã bắt thêm 4 đối tượng là: Lê Trung Kiên, Phan Văn Linh, Dư Xuân Vinh và Nguyễn Văn Sơn.Nguyên nhân ban đầu được xác định: Nhữ Văn Hữu và anh T.V.D thương lượng không thành về khoản tiền bồi thường bảo hành mua lợn giống (khoảng 100 triệu đồng). Chiều ngày 2/2 khi nghe tin anh D vào thị xã Nghi Sơn đi bán lợn giống, Nhữ Văn Hữu đã bàn với Trần Xuân Vinh, Phạm Huy Bình, Phan Văn Linh, Lê Trung Kiên, Lưu Văn Hùng, Nguyễn Văn Sơn và Hoàng Đức Hợp cùng một số đối tượng khác. Sau đó, nhóm đối tượng đến khu vực cầu Hổ thuộc địa phận xã Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn chặn đường và bắt giữ anh D cùng chiếc xe tải rồi đưa về khu vực Bãi Trành, xã Xuân Bình, huyện Như Xuân. Tại đây, các đối tượng đánh đập và ép anh D viết giấy vay nợ bọn chúng 150 triệu đồng.