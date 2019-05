'Ngáo đá' sát hại 3 người thân trong gia đình

Theo công an, khoảng 0h ngày 3/5, Công an phường Bình Trị Đông (quận Bình Tân, TPHCM) nhận được tin báo về vụ án mạng có nhiều người chết trong một căn nhà trên đường Chiến Lược. Khi công an xuống hiện trường, phát hiện có 3 người tử vong với nhiều vết dao trên người.

Các nạn nhân gồm bà Lê Thị Điểu (77 tuổi, bà ngoại Tín ), Nguyễn Thị Ngọc Thúy (56 tuổi, mẹ ruột Tín) và Nguyễn Thị Ngọc Kiều (54 tuổi, dì ruột Tín).

Trước đó, khoảng 23h45 tối 2/5, Trương Tín trở về nhà, thời điểm này trong nhà có 6 người. Trương Tín lại có biểu hiện "ngáo đá". Người thân trong nhà lo sợ chuyện chẳng lành nên mang dao kéo, vật sắc nhọn đi cất giấu. Tuy nhiên, Trương Tín lại tìm được con dao và sử dụng để sát hại 3 người thân trong nhà.

Sau khi gây án, nghi phạm Trương Tín lên xe máy rời khỏi hiện trường. Khi Tín ngồi trong quán cà phê với một người bạn trên đường Hương Lộ 2 (quận Bình Tân) thì bị các trinh sát ập vào bắt giữ, lúc ấy vào khoảng 3h15 sáng 3/5.

Tại cơ quan điều tra, Trương Tín khai trước khi gây án có sử dụng ma túy. Khi về nhà, trong lúc cự cãi với mẹ, Tín đã đi xuống bếp lấy 2 con dao thái lan quay lên lầu 2 đâm mẹ và dì ruột. Bà ngoại của Tín phát hiện đến can ngăn cũng bị Tín đâm tử vong tại chỗ.

Riêng người cha của Tín là ông Trương Văn Hạnh (62 tuổi) ở tầng trệt phát hiện sự việc đã chạy ra ngoài hô hoán mọi người cứu giúp. Ông Hạnh cũng chạy đi trình báo công an ngay sau đó. Một người dì khác và em gái Tín đã trốn trong tủ quần áo nên may mắn thoát chết.

Theo công an, Trương Tín là đối tượng nghiện ma túy từ năm 2017 và được đưa đi cai nghiện tập trung. Đến tháng 10/2018, Tín cai nghiện xong, trở về nhà.

Văn Minh - Ngô Bình