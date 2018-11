Ngày 30/11 xử giám đốc thẩm vụ lùi xe trên cao tốc, 4 người tử vong

Trước đó, sau hai ngày xét xử (mồng 1 và 2/11), HĐXX phúc thẩm TAND tỉnh Thái Nguyên đã quyết định sửa một phần bản án hình sự sơ thẩm, tuyên phạt Ngô Văn Sơn (tài xế xe Innova) 9 năm tù (giảm 1 năm).

Bị cáo Lê Ngọc Hoàng (tài xế xe container) bị tuyên 6 năm tù (giảm 2 năm) cùng về tội “Vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Đồng thời tòa cũng tuyên 2 bị cáo phải bồi thường tổn thất cho các gia đình bị hại số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Ngay sau khi chủ tọa dứt lời, người nhà cùng bị cáo Hoàng phản ứng dữ dội vì không đồng tình với quyết định của HĐXX.

Ngay khi phiên tòa kết thúc, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội chia sẻ rộng rãi các bài viết, quan điểm cho rằng bản án của TAND tỉnh Thái Nguyên là không thuyết phục, vội vàng.

Tài xế Lê Ngọc Hoàng luôn khẳng định mình bị oan

Ngày 21/11, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã ra quyết định kháng nghị, đề nghị Ủy ban Thẩm phán xử giám đốc thẩm theo hướng hủy các bản án sơ thẩm và phúc thẩm trong vụ việc. Theo kháng nghị, tòa Thái Nguyên xử lý bị cáo Ngô Văn Sơn đúng pháp luật nhưng để có bản án khách quan cho Lê Ngọc Hoàng, cần làm rõ nhiều vấn đề.

Cụ thể, phải xác định điểm va chạm đầu tiên giữa xe đầu kéo và Innova; khoảng cách giữa 2 xe khi bị cáo Hoàng nhấn phanh nhằm xác định mức độ lỗi của các bên.

Tiếp đến, tòa cấp cao cho rằng cần làm rõ thời điểm mất tín hiệu thiết bị giám sát hành trình, xe đầu kéo đang ở đâu trên sơ đồ hiện trường; có phải khi mất điện, dữ liệu tốc độ mặc định bằng 0km/h. Giả sử thời điểm mất tín hiệu là lúc 2 xe đâm va, cần xác định trong 52 giây mất tín hiệu, tốc độ xe đầu kéo là bao nhiêu.

Cũng theo kháng nghị, phải xác định khoảng cách giữa 2 xe khi Hoàng rà phanh, định chuyển làn cũng như khoảng cách khi Hoàng nhấn phanh chết và khi phanh chết, xe đầu kéo di chuyển thêm được bao xa; tình trạng kỹ thuật hệ thống phanh của đầu kéo, rơ móoc?

Theo quan điểm của TAND Cấp cao tại Hà Nội, CQĐT chưa làm rõ tốc độ lùi của Innova, hướng lùi thẳng hay chếch so với làn đường; chưa xác định vết trượt dài 33m trên lan can vệ đường là do xe nào gây ra dù đây là chứng cứ quan trọng để xác định chính xác điểm va chạm của 2 xe trên mặt đường. Cuối cùng, quyết định kháng nghị khẳng định cần phân tích các trường hợp phải giảm tốc độ theo thông tư 91; hiệu lực của 6 biển báo ven đường với xe đầu kéo và nêu cụ thể quy định liên quan việc xe đầu kéo vận chuyển thép.

Xuân Ân