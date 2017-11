Nghệ An: Người đàn ông nguy kịch nghi tẩm xăng tự thiêu

Tối ngày 11/11, thông tin từ Công an huyện Quỳnh Lưu cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy nghi do xăng, khiến một người nguy kịch. Nạn nhân được xác định là anh Hồ Văn Trà (SN 1971), xóm 6 Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu .

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 11/11, người dân phát hiện một ngọn lửa bùng phát và tiếng la hét từ trong nhà anh Hồ Văn Trà. Ngay sau đó, người dân đã nhanh chóng chạy đến hiện trường để ứng cứu thì thấy anh Trà nằm ở nền nhà và bị trọng thương vì ngọn lửa bùng phát.



Người dân đã nhanh chóng đưa anh Trà đến Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã được chuyển ra Viện bỏng Quốc gia (Hà Nội).



Sự việc sau đó được báo cáo với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an huyện Quỳnh Quỳnh Lưu đã có mặt tại hiện trường, khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.



Theo một số người dân ở gần nhà anh Trà cho biết, thời gian gần đây, anh Trà có nhiều biểu hiện mâu thuẫn trong tình cảm vợ chồng. Vào trưa ngày 11/11, anh Trà đã lấy can xăng ra để châm lửa nhưng được người dân can ngăn kịp thời.



Tuy nhiên, đến tối cùng ngày thì bất ngờ xảy ra sự việc đau lòng trên. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Quỳnh Lưu điều tra làm rõ.

Theo Báo Nghệ An