Nghệ sĩ hài Hồng Tơ bị bắt quả tang khi đang đánh bạc ở đâu?

Liên quan đến vụ án nghệ sĩ hài Hồng Tơ bị bắt vì đánh bạc, ngày 8/5, nguồn tin Tiền Phong cho biết, do vụ án có yếu tố nước ngoài nên Công an quận Tân Phú đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT - Công an TPHCM thụ lý.

Giữa tháng 3/2019, Công an quận Tân Phú bắt quả tang ông Cao Hồng Tơ (SN 1963, ngụ quận Tân Phú, nghệ sĩ hài Hồng Tơ) cùng gần chục người đang đánh bạc. Nơi đánh bạc diễn ra tại căn nhà của nghệ sĩ hài Hồng Tơ trên đường Thoại Ngọc Hầu.

Nghệ sĩ hài Hồng Tơ trước khi "sộ khám" vì cờ bạc.

Trong số những con bạc bị bắt quả tang, có cả người nước ngoài nên Công an quận Tân Phú đã chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan CSĐT-Công an TPHCM thụ lý theo thẩm quyền.

Sau đó, đến ngày 7/5, Cơ quan CSĐT-Công an TPHCM đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Cao Hồng Tơ để điều tra về hành vi đánh bạc. Trước đó, các quyết định này được Viện KSND TPHCM phê chuẩn.

Ngoài ra, Công an TPHCM cũng đang khẩn trương điều tra đường dây tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc của nhiều đối tượng có liên quan.

Trước đó như Tiền Phong đưa tin, ngày 7/5, Công an TPHCM đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Cao Văn Tơ (SN 1963, ngụ quận Tân Phú, nghệ sĩ hài Hồng Tơ) để điều tra về hành vi đánh bạc. Bị can Cao Hồng Tơ hiện đang bị tạm giam tại trại giam Chí Hòa để phục vụ công tác điều tra.

Nghệ sĩ hài Hồng Tơ được biết đến là một nghệ sĩ hài miền Nam nổi tiếng một thời. Ở giai đoạn sự nghiệp đang trên đỉnh cao, Hồng Tơ còn được gọi với biệt danh "nghệ sĩ đại gia" bởi cát xê cao ngất ngưởng.

Nghệ sĩ Hồng Tơ tên thật là Cao Văn Tơ, quê Tiền Giang, hiện cư trú tại quận Tân Phú, TP.HCM.

Hồng Tơ xuất thân là nghệ sĩ cải lương. Ông được khán giả biết đến qua các vai diễn trong các vở cải lương như Lý trưởng (vở Hòn Vọng Phu), ông bầu và Xuyên (vở Bàn thờ tổ một cô đào), Mã Nàm (vở Tình yêu và tướng cướp) rồi bước sang đóng tấu hài, diễn viên điện ảnh.

Hồng Tơ từng là đại gia khi tiền bạc rủng rỉnh nhưng dính vào cờ bạc dẫn đến nợ nần, có lần bị giang hồ truy sát vì vay nợ. Trong giới nghệ sĩ, Hồng Tơ được biết đến là người có máu cờ bạc.

Văn Minh