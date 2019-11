Nghệ sĩ hài Hồng Tơ lại hầu tòa về tội 'Đánh bạc'

Quảng cáo

Sáng nay (28/11), TAND TP.HCM mở lại phiên xét xử Cao Văn Tơ (tức nghệ sĩ Hồng Tơ, 56 tuổi) cùng 5 bị cáo khác về tội “Đánh bạc”.

Trước đó, sau nửa ngày xét xử, phiên tòa tạm dừng, dự kiến tới ngày 15/11 sẽ mở lại. Tuy nhiên, thời điểm này do có sự thay đổi kiểm sát viên thực hành công tố nên phiên tòa không thể mở như dự kiến.

Theo đó, kiểm sát viên ban đầu là ông Phạm Đức Bảo nhưng tới giữa tháng 11/2019, ông Bảo được bổ nhiệm làm Phó Viện trưởng VKS quận 2, TP.HCM. Vì vậy, lãnh đạo VKSND TP.HCM đã cử kiểm sát viên Nguyễn Quang Duyệt thay ông Bảo.

Nghệ sĩ Hồng Tơ tên thật là Cao Văn Tơ, quê Tiền Giang, trú tại quận Tân Phú, TP.HCM. Là nghệ sĩ cải lương, nhưng sau này Hồng Tơ chuyển qua diễn tấu hài và được đông đảo khán giả đón nhận. Hồng Tơ được biết đến là người máu me cờ bạc. Ông từng lên báo thừa nhận đã thua các ván bạc lên tới 100.000 USD.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 14h30 ngày 17/4, Công an quận Tân Phú bắt quả tang Hồng Tơ, Giáp Thành Tây, Nguyễn Văn Hậu (quốc tịch Úc), Trần Văn Hùng, Nguyễn Văn Hữu và Dương Hoàng An đánh bài ăn tiền tại quán cà phê Nhớ Kỷ Niệm, cũng là nhà của Hồng Tơ trên đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú.

Cảnh sát thu giữ trên chiếu bạc gần 15 triệu đồng cùng nhiều vật dụng để đánh bạc gồm: 3 hột xí ngầu, 3 bộ bài, 40 viên sỏi, 8 quân cờ tướng. Công an quận Tân Phú sau đó đã chuyển hồ sơ cùng các nghi phạm lên Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, xử lý.

Sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồng Tơ, Giáp Thành Tây về hành vi "Đánh bạc". Nguyễn Văn Hậu, Trần Văn Hùng, Nguyễn Văn Hữu và Dương Hoàng An bị khởi tố và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú cùng hành vi trên. Trường hợp bị cáo Trần Văn Hùng nguyên là Thiếu úy Công an quận 3 (TP.HCM), đến cuối năm 1994, bị cáo xuất ngũ, làm nghề kinh doanh tự do đến khi vướng vòng lao lý.

Các bị cáo tại tòa.

Tại phiên tòa ngày 8/11, Hồng Tơ tỏ ra hối hận hận trước hành vi phạm tội của mình, Hồng Tơ nghẹn giọng trình bày, suốt cuộc đời làm nghệ thuật luôn mang điều tốt đẹp tới công chúng, nhưng chỉ vì sai lầm đã làm ảnh hưởng tới hình ảnh của người nghệ sỹ, ảnh hưởng đến xã hội, làm mất trật tự an ninh.

Hồng Tơ khai, do công việc sân khấu hoạt động ít, không đủ sống nên bị cáo mở quán cà phê để kiếm thêm. Ngày 17/4, do kinh doanh ế ẩm nên rủ anh em ra chơi đánh bài chứ không cố ý sát phạt thì bị cảnh sát bắt giữ.

Theo VietNamNet