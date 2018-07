Nghẹt thở giải cứu cô gái đứng trên ngon cây bên bờ vực

Nhiều người cố gắng khuyên nhủ cô gái trèo xuống nhưng bất thành.

Khoảng 9 giờ 45 phút sáng nay (10/7), lực lượng cảnh sát 113, công an tỉnh Khánh Hòa nhận được tin báo tại khu vực cầu vượt đường Nguyễn Đình Chiểu, gần danh thắng Hòn Chồng có một cô gái biểu hiện ngáo đá, phê ma tuy đang leo lên cây la hét.Tại hiện trường, cô gái leo lên ngọn cây, phía dưới là 2 tảng đá lớn trượt dài xuống vực sâu khoảng 30m do đó việc giải cứu rất khó khăn. Cô gái liên tục nói nhảm, bất hợp tác với lực lượng cứu hộ.Trung tá Đỗ Xuân Kiều, tổ cảnh sát 113 tiếp cận cô gái ra sức thuyết phục đồng thời huy động nệm bạt che chắn phía dưới để đề phòng cô gái rớt xuống vực.Khoảng 10 giờ 20, sau khi lực lượng 114 dùng bạt chuyên nghiệp che chắn phía dưới, thêm một chiến sĩ đội 114 leo lên cây cố gắng tiếp cận, kéo cô gái xuống.Tuy nhiên, cô gái chống cự quyết liệt, rung cây rất mạnh khiến trung tá Kiều bị ngã xuống đất. Rất may phía dưới đã được chuẩn bị kỹ nệm, bạt nên chiến sĩ cảnh sát này không bị thương.Đến 10 giờ 30, một lần nữa trung tá Kiều leo lên cây, tiếp cận rồi lao vào ôm cô gái khiến cả 2 rớt từ trên cây xuống bạt. Nhanh chóng sau đó, người cảnh sát khống chế cô gái thành công trong tiếng reo hò của người dân.

Theo Người Lao Động