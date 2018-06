Nghi án người phụ nữ dùng chày đánh chết bạn tình rồi treo cổ tự tử

Sáng 18/6, đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, biết cơ quan công an đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

"Bước đầu cơ quan công an xác định ông Phạm Xuân K. tử vong do bị đánh chết. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ một cái chày nghi là hung khí đánh ông K tử vong" - đại tá Bôn cho biết thêm.

Thông tin ban đầu cho biết, tối 17/6, con trai ông Phạm Xuân K. (SN 1961, ngụ đường Võ Văn Kiệt, phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) gọi điện thoại cho cha nhưng không được. Nghi ngờ có chuyện không hay, người này đã đến chòi rẫy của gia đình (thuộc tổ dân phố 1, phường Khánh Xuân) để tìm cha.



Tại đây, người này tá hỏa phát hiện cha mình chết trên giường với nhiều vết thương trên mặt. Còn thi thể bà Phan Thị Kim C. (SN 1967, ngụ đường Nguyễn Tất Thành, TP Buôn Ma Thuột) được phát hiện trong tư thế treo cổ. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, con trai ông K đã hô hoán người dân rồi trình báo lên cơ quan chức năng.



Theo người dân địa phương, bà C đã ly dị chồng, còn ông K đang có gia đình. Ông K là giáo viên một trường cấp 3 trên địa bàn TP phường Khánh Xuân. Giữa ông K và bà C có quan hệ tình cảm nhiều năm nay.