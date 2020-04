Nghi án tranh giành đất, cụ ông 74 tuổi bị con cháu rạch nát đầu

Quảng cáo

Ngày 24/4, Đại tá Lương Tấn Dĩnh - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Phú Yên cho biết, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh đã thụ lý điều tra vụ ông Đoàn T. (74 tuổi, ở thôn Giai Sơn, xã An Mỹ, huyện Tuy An) nghi bị con, cháu đánh đến nguy kịch.

“Bước đầu, cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu tội giết người. Vụ việc đang được tiếp tục xác minh làm rõ”, Đại tá Dĩnh nói.

Ông Đoàn T. cho biết: ông có 5 người con (2 trai, 3 gái), và có hơn 1.400m2 đất có thể phân được 11 lô đất ở. Bốn năm trở lại đây, ông bị “khối u ác của xoang lê” hành hạ, điều trị nhiều nơi tốn nhiều chi phí nên bàn bạc với các con trong nhà chia phần đất của gia đình.

Sau khi bàn bạc, thống nhất chia cho người con trai trưởng là Đ.C.T. 6 lô và có trách nhiệm thờ phụng ông bà tổ tiên; 3 người con gái và con trai thứ 3 mỗi người 1 lô; ông T. giữ 1 lô để ông bán lấy chi phí chữa bệnh. Tuy nhiên, theo lời ông, người con trai trưởng Đ.C.T. cho rằng mình phải được hưởng thêm 1 lô nữa (tổng cộng 7 lô) mới đúng nên không cho ông T. bán lô đất để chữa bệnh.

Khoảng 15h30 ngày 20/4, ông T. tiếp tục đưa việc bán đất để chữa bệnh ra bàn thảo với con trai Đ.C.T. thì T. có hành vi hỗn hào với ông. “Tôi có cầm cây lên dọa đánh thì T. nên Đ.C.M. (con trai T.) dùng cây đánh vào tay của tôi, làm tôi ngã xuống. Sau đó không biết hai cha con T. đã dùng vật nhọn gì rạch nát đầu tôi. Mất nhiều máu, tôi ngất đi, khi tỉnh dậy thì thấy mình nằm ở bệnh viện”, ông T. kể lại.

Hiện, ông T. đang nằm điều trị tại BVĐK tỉnh Phú Yên. Ảnh: A.T Đại diện Khoa Chấn thương Chỉnh hình, BVĐK tỉnh Phú Yên cho biết, vào lúc 16h40 ngày 20/4, Khoa tiếp nhận bệnh nhân Đoàn T. trong tình trạng chảy nhiều máu vùng da mặt, đầu. Qua sơ cứu, bệnh viện xác định trên phần mặt và đầu của bệnh nhân có 17 vết thương, chiều dài từ 0,2cm đến 0,8cm và 1 vết thương cẳng tay trái. Sau gần 5 ngày điều trị, hiện sức khỏe ông T. đang dần ổn định. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Trương Định