Nghi ảo giác do rượu, con trai dùng dao sát hại bố đẻ

Quảng cáo

Theo điều tra ban đầu, chiều tối 7/10, Tình là đối tượng nghiện rượu, sức khỏe yếu sinh ảo giác nên bỗng chốc trong đầu, nghĩ ông Lý Văn Mậu (SN 1938, bố đẻ, ở cùng nhà) là con lợn rừng đến quấy phá nên đã dùng con dao kim loại màu đen, dài khoảng 40cm đâm vào người, khiến ông Mậu tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với công an huyện Hòa An tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác minh hung thủ và giữ đối tượng Lý Văn Tình.



Hiện nay, công an Cao Bằng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án.

Nguyễn Duy Chiến