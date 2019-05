Nghi can giết người gọi điện cho công an trước khi tự sát

. Ảnh: Sơn Hoà.Hiện trường bị phong toả để điều tra. Ảnh: Sơn Hoà.Chiều 5/5, một người thân đến phòng trọ của anh Dương Hồng Nghiêm (34 tuổi, quê Bến Tre) trên đường số 4, phường Linh Xuân, Thủ Đức thì thấy cửa khoá trái. Nhìn vào trong, người này thấy nền nhà có nhiều vết máu nên hàng xóm phá cửa.Tại đây, họ phát hiện người đàn ông đầy máu trong tình trạng nguy kịch. Ở căn phòng kế bên, anh Nghiêm nằm chết trên vũng máu.Nạn nhân làm tài xế cho công ty giấy, thuê hai phòng trọ để ở và làm văn phòng công ty, giữa hai phòng có một cửa để thông qua. Nam thanh niên nguy kịch là Nguyễn Văn Đang (32 tuổi, quê Bến Tre), có thể là bạn của Nghiêm.Trước đó, đường dây nóng 113 của Công an TP HCM nhận được cuộc gọi từ một giọng nam cho biết anh ta vừa giết người. Sự việc xảy ra ở phòng trọ tại phường Linh Xuân, quận Thủ Đức. Trong lúc công an địa phương đang tìm kiếm hiện trường thì người dân trình báo án mạng.Đến 21h, Công an quận Thủ Đức cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM vẫn khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng.

Theo VnExpress