Nghi can trộm tấn công 2 công an khi đi thực nghiệm hiện trường

Ngày 8/7, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Siu Đet (20 tuổi, ngụ huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.Theo đó, ngày 23/5, Siu Đet bị Công an huyện EaH’leo (Đắk Lắk), bắt giữ để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản tại thôn 1, xã Ea H’leo.Đến ngày 24/5, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện EaH’leo ra lệnh trích xuất và áp giải Siu Đet đi xác định hiện trường vụ Trộm cắp tài sản.Trong quá trình áp giải, Siu Đet dùng thanh kim loại đánh hai công an. Theo kết quả giám định, hai nạn nhân bị tổn hại sức khỏe lần lượt 15% và 18%.Trước đó, Công an huyện Ea H’leo đã khởi tố Siu Đet về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo Zing