Nghi phạm dùng mũ đánh chết người sau va chạm giao thông ra đầu thú

TPO - Tối 19/8, lãnh đạo Công an TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Trần Văn Lung (SN 1986, quê Nghệ An) để điều tra về hành vi giết người.