Nghi phạm thảm sát 3 người ở Tiền Giang lập mưu trước 2 tháng

Sau khi bị cảnh sát bắt giữ tại xã Thạnh Lộc (huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) vào trưa 14/8, nghi phạm Nguyễn Đăng Khoa (31 tuổi, quê quán tỉnh Đồng Tháp) đã thừa nhận hành vi giết 3 người trong gia đình vợ tại xã Tam Hiệp (huyện Châu Thành).

"Anh giết chị em rồi tự sát, không để công an bắt"

Theo lời khai của nam thanh niên 31 tuổi, trong thời gian chung sống với gia đình chị Ngân (24 tuổi, vợ nghi phạm), Khoa và vợ xảy ra mâu thuẫn. Khoa khai nhận do nghĩ vợ ngoại tình, cha mẹ ép ly hôn nên nảy sinh ý định giết người từ 2 tháng trước và mua sẵn thuốc ngủ để tự tử sau khi gây án.

Trong lúc Khoa siết cổ mẹ vợ, Ánh nghe tiếng động nên thức giấc. Cô gái bước sang phòng chứng kiến mẹ bị siết cổ nên lao vào đánh anh rể. Khoa bóp cổ khiến em vợ ngất xỉu, rồi siết cổ mẹ vợ đến chết. Sau đó, Khoa trói tay, chân em vợ rồi vác sang phòng ngủ của nạn nhân. Khoa nói: “Em im đi, rồi anh tha. Anh giết chị em rồi tự sát, chứ không để công an bắt”.

Trên đường bỏ trốn, Khoa đã uống 17 viên thuốc ngủ, hòng tự tử. Nghi phạm đến bờ sông vắng người rồi nằm ngủ, chờ chết.

Sau khi nghi phạm khai đã uống thuốc tự tử, cảnh sát đưa Khoa đến bệnh viện điều trị.

Nghi phạm Nguyễn Đăng Khoa đang được lực lượng công an chuyển viện. Ảnh: Báo Kiến thức.

Đến khoảng 12h cùng ngày, Khoa tỉnh dậy nên chạy xe theo tỉnh lộ 865 đến xã Mỹ Thành Bắc (huyện Cai Lậy), mua thuốc diệt cỏ, chai nước suối. Khoa tìm đến căn nhà hoang ở xã Thạnh Lộc uống bịch thuốc, rồi ngủ tiếp.Đến trưa hôm sau (14/8), Khoa thấy mình chưa chết nên chạy xe đến khu vực ấp 2, xã Thạnh Lộc, dự định tự tử lần thứ 3 thì bị trinh sát bắt giữ.Khi nghe nghi phạm khai đã uống thuốc diệt cỏ, cảnh sát liền đưa Khoa đến Bệnh viện đa khoa Tiền Giang để điều trị. Trong đêm 14/8, các bác sĩ đã súc ruột, sơ cứu cho bệnh nhân và làm thủ tục chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị.Sáng 15/8, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng đã biểu dương thành tích khám phá nhanh vụ án, bắt giữ nghi phạm giết 3 người tại xã Tam Hiệp. 4 tập thể được trao khen, gồm: Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an huyện Châu Thành và Công an xã Tam Hiệp.Như thông tin đã đưa, khoảng gần 6h sáng 13/8, ông Trung đang nuôi mẹ ở bệnh viện tại Mỹ Tho thì nhận được điện thoại của con gái 17 tuổi cầu cứu.Ông Trung về đến nhà thì phát hiện vợ và con gái 24 tuổi tử vong trong nhà. Cháu ngoại 5 tuổi tử vong dưới gốc dừa ngoài vườn, còn cô con gái 17 tuổi may mắn sống sót vì được nghi phạm tha chết.Kết quả khám nghiệm, các nạn nhân tử vong do ngạt thở vì bị siết cổ. Cảnh sát thu giữ được 4 đoạn dây dù nghi phạm sử dụng trói cô gái và siết cổ, giết 3 người trong gia đình.