Nghi phạm trong đường dây ma túy hơn 600 kg giàu bất thường

Chiều 24/4, đại tá Đặng Hoài Sơn (Phó giám đốc Công an Hà Tĩnh) cho biết cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự Võ Văn Giáp (45 tuổi, trú huyện Hương Sơn) và Võ Mạnh Linh (29 tuổi, trú huyện Nam Đàn, Nghệ An) để điều tra về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy, theo điều 250 Bộ luật Hình sự 2015.

Giáp và Linh là nghi can chính trong vụ bắt 580 kg ma túy đá và 40 bánh heroin ở thành phố Vinh (Nghệ An) vào hôm 15/4.

Khám nhà Giáp ở thị trấn Tây Sơn (Hương Sơn), cảnh sát thu tiếp 60 bánh heroin, 60 kg ma túy đá; 9 sổ tiết kiệm trị giá hơn 7,5 tỷ đồng; 3 giấy cho vay nợ 14 tỷ đồng cùng nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài liệu liên quan.

Công an Hà Tĩnh cho hay đường dây ma túy xuyên quốc gia này có sự tham gia của hai người nước ngoài. Việc truy bắt những nghi can này đang được tiến hành.



Theo nhà chức trách, Giáp kinh doanh bình thường tại địa phương, gần đây có biểu hiện bất minh về kinh tế. Linh là lái tàu tại Xí nghiệp đầu máy Vinh (Nghệ An), có vợ và hai con.



"Linh chưa bao giờ vi phạm kỷ luật lao động, năm 2018 từng đạt danh hiệu lao động tiên tiến", ông Đặng Hồng Bắc, Phó giám đốc xí nghiệp nói.

Một nghi phạm bị cảnh sát khống chế. Ảnh: C.A.



Đến ngày 24/4, tổng số ma túy thu trong chuyên án là 640 kg ma túy đá, 100 bánh heroin. Sau nhiều ngày lấy lời khai, 4 người đã được tạm cho về. Khoảng 15h ngày 15/4, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với Công an hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh bắt Linh cùng 4 người. Tại ngôi nhà ở đường Phùng Chí Kiên (TP Vinh, Nghệ An), cảnh sát thu 580 kg ma túy đá và 40 bánh heroin.Đến ngày 24/4, tổng số ma túy thu trong chuyên án là 640 kg ma túy đá, 100 bánh heroin. Sau nhiều ngày lấy lời khai, 4 người đã được tạm cho về.

