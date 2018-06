Nghi vấn cô gái bị đánh ghen sau khi rời Chi cục Thuế

Thông tin ban đầu được biết, lúc 7h30 phút sáng 19/6, sau khi đi từ Chi cục thuế thành phố Thanh Hóa ra đường Phan Chu Trinh (phường Điện Biên, TP Thanh Hóa), một cô gái bị một người phụ nữ trung niên và một số nam thanh niên đi theo chặn lại chửi bới, giằng kéo và hành hung nạn nhân.

Người phụ nữ này cho biết, cô gái trẻ chưa chồng con nhưng lại có quan hệ không trong sáng với chồng mình. Tuy nhiên nạn nhân khẳng định không có chuyện quan hệ tình cảm với chồng người đánh mình

Lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc

Công an phường Điện Biên tới "giải cứu" cô gái

Tại thời điểm xảy ra sự việc, có rất nhiều người dân hiếu kỳ đứng xem khiến giao thông qua đây bị ùn ứ. Ngay sau đó, lực lượng công an phường Điện Biên, TP. Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường để "giải cứu" cô gái trẻ bị đánh đưa về phường. Riêng, người phụ nữ trung tuổi sau khi hành hung cô gái trẻ đã rời khỏi hiện trường.

Sáng 20/6, trao đổi với Tiền Phong, ông Lê Anh Xuân - Trưởng Công an Phường Điện Biên, TP Thanh Hóa xác nhận có sự việc một phụ nữ giằng kéo, lời qua tiếng lại với một cô gái trước Chi cục thuế TP Thanh Hóa. Lực lượng công an phường Điện Biên đã có mặt kịp thời nên chưa xảy ra thương tích, các vấn đề nghiêm trọng khác giữa hai bên. Nguyên nhân dẫn đến sự việc người phụ nữ giằng kéo, chửi cô gái đang đươc xác minh, chưa thể khẳng định là do "đánh ghen" hay do mâu thuẫn gì.

