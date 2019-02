Nghi vợ ngoại tình, bắt vợ nhắn dụ 'bạn trai' đến nhà nghỉ để đánh

Ngày 17/2, thông tin từ Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Già Bá Trừ (22 tuổi, trú xã Đoọc Mạy, huyện Kỳ Sơn) để điều tra tội Bắt giữ, đánh đập người trái pháp luật.

Trước đó, theo tài liệu của cơ quan công an, do nghi vợ có quan hệ tình cảm với anh H. (trú huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An), Trừ yêu cầu vợ nhắn tin hẹn anh này đến nhà nghỉ ở thị trấn Mường Xén để tâm sự.

Trừ tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Nghệ An. Tối 8/2, khi anh H. đến điểm hẹn để gặp vợ Trừ thì Trừ đã trói người này lại rồi chở về bản ở xã Đoọc Mạy để tra hỏi. Mặc dù được nhiều người can ngăn nhưng Trừ vẫn liên tục đánh đập anh H.

Nhận được tin báo, Công an huyện Kỳ Sơn đã nhanh chóng có mặt giải cứu anh H. Đối tượng Già Bá Trừ bị cơ quan công an bắt giữ ngay sau đó. Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng này đã thừa nhận hành vi trái pháp luật của mình.

Theo Người Lao Động