Người đàn bà chuyên dùng giấy tờ giả để lừa đảo

Quảng cáo

Chiều 3/10, thông tin từ Công an TP Huế cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc đơn vị này vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Quỳnh Trâm (sinh năm 1980, trú tại Thế Lại Thượng, Hương Vinh, thị xã Hương Trà, tỉnh TT-Huế) về hành vi sử dụng tài liệu làm giả của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an cũng đồng thời phát thông báo tìm bị hại.

Thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, tháng 6/2018, Lê Thị Quỳnh Trâm mang 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đưa cho bà Nguyễn Thị S (sinh năm 1955, trú tại phường An Hòa, thành phố Huế) “làm tin” để mượn 60 triệu đồng.

Đến tháng 8/2018, Trâm tiếp tục mượn bà S. 10 triệu đồng. Lần này, bà S. phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà Trâm đưa cho bà là giả, nên trình báo công an.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế phát hiện thêm, tháng 1/2019, Trâm đến một tiệm cầm đồ trên địa bàn phường Vĩ Dạ thuê xe gắn máy hiệu Yamaha Exciter biển số 75H1 426.60, số máy G3D4E470230, số khung 0610HY449313; với chi phí thuê 60 nghìn đồng/ngày. Tuy nhiên, sau khi hết hạn thuê xe, Trâm không mang đến trả cho tiệm cầm đồ.

Tháng 7/2020, cơ quan công an phát hiện chiếc xe Eciter nói trên được giao dịch mua bán tại một tiệm cầm đồ trên địa bàn huyện Quảng Điền (TT-Huế), với giấy chứng nhận đăng ký xe mang BKS 75F1 545.55, số máy G3D4E470230, số khung 0610HY449313. Giấy tờ xe này được xác định là giả.

Theo cơ quan công an, Lê Thị Quỳnh Trâm đã dùng thủ đoạn đưa ra các tài liệu giả như chứng nhận quyền sử dụng đất, chứng nhận đăng ký xe hoặc các tài liệu chứng minh tài sản khác… để tạo tin tưởng. Sau đó, Trâm dùng giấy tờ giả vay thế chấp, hoặc bán tài sản có giá trị, rồi chiếm đoạt tiền.

Cơ quan điều tra nhận đinh, có thể Trâm dùng thủ đoạn này để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người khác trên địa bàn tỉnh TT-Huế. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã phát thông báo cho các đơn vị tổ chức, cá nhân, nếu bị Lê Thị Quỳnh Trâm lừa đảo với thủ đoạn như trên thì hãy liên hệ với Đội Điều tra tổng hợp Công an TP Huế - địa chỉ 52 Hùng Vương, phường Phú Nhuận, TP Huế, để được giải quyết.

Ngọc Văn