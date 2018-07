Người dân bàng hoàng kể giây phút con đâm bố vợ cũ, đốt nhà

Công an phong tỏa hiện trường sáng 24/7..

Lan can tầng 2 nơi ông T. thoát ra ngoài vẫn còn dính vết máu.

Kể lại câu chuyện, anh Nguyễn Văn N. – một người dân sinh sống cạnh căn nhà trên cho hay, sự việc xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 23/7 tại căn nhà ông Đinh Văn T. (68 tuổi, trú Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).Theo anh N., thời điểm đó anh đang trong nhà thì nghe tiếng kêu cứu phát ra từ nhà ông T.. Nghi ngờ nhà hàng xóm xảy ra chuyện chẳng lành, anh N. chạy sang ứng cứu. Tại đây, anh N cùng người dân phát hiện trong nhà có người đàn ông lạ mặt cầm dao và một can xăng còn ông T. bị thương ở tay. Vợ chủ nhà vừa kêu cứu vừa dắt 3 cháu nhỏ chạy lên tầng trốn chạy.Do cửa bị khóa, anh N. nhanh chóng lao về nhà cầm chiếc xẻng luồn qua khe cửa sổ và hô lớn để phân tán sự chú ý của đối tượng trong nhà. Khi ngươi đàn ông lao về phía mình, anh N. lấy hết sức ném chiếc xẻng khiến người này bị ngã.Lợi dụng đối tượng không chú ý, ông T. chạy lên tầng 2 leo qua lan can thoát ra ngoài và được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Còn đối tượng trên không chịu dừng tay mà điên cuồng đổ can xăng mang theo khắp nhà rồi châm lửa đốt.Không lâu sau, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để dập lửa. Hai chiến sĩ công an đã leo lan can từ tầng 1 lên tầng 3 tiếp cận giải cứu vợ và cháu ông T. còn kẹt lại tại đây. Công an quận Bắc Từ Liêm cũng nhanh chóng khống chế đối tượng đang cố thủ bên trong. Trong quá trình vây bắt, do đối tượng chống trả quả quyết liệt khiến một chiến sĩ bị thương.