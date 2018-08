Người dân cung cấp clip vi phạm: CSGT xử lý thế nào?

Căn cứ pháp lý để lực lượng thực thi công vụ tiến hành xử phạt những trường hợp vi phạm pháp luật về an toàn giao thông là Luật xử lý vi phạm hành chính ( năm 2012), Nghị định 46 của Chính phủ. Những hình ảnh về hành vi vi phạm an toàn giao thông được người dân ghi lại rồi cung cấp cho CSGT được coi là nguồn tư liệu, tài liệu để từ đó CSGT xem xét làm rõ hành vi vi phạm,người vi phạm, ở đâu, khi nào, và mức độ vi phạm ra sao để có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật.

Pháp luật cũng cho phép lực lượng CSGT nói riêng và lực lượng chức năng nói chung được sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông. Các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính phải được cơ quan có thẩm quyền thẩm định về tiêu chuẩn kỹ thuật và nằm trong danh mục tại Nghị định 165. Việc sử dụng những thiết bị này cũng phải đảm bảo nguyên tắc: tôn trọng quyền tự do, danh dự, nhân phẩm, bí mật đời tư của công dân. Kết quả thu thập được qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ chỉ đươc sử dụng trong xử phạt hành chính.

Lực lượng và thiết bị nghiệp vụ dù cố gắng cũng không thể phát hiện được hết những vi phạm giao thông trên đường, nhìn nhận như thế nào về việc người dân tham gia phát hiện vi phạm rồi gửi về cho lực lượng chức năng nói chung và CSGT nói riêng?

Phòng ngừa, đấu tranh với mọi hành vi vi phạm pháp luật vừa là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân. Cục CSGT sẵn sàng tiếp nhận những tư liệu, hình ảnh vi phạm pháp luật về an toàn giao thông do người dân cung cấp. Từ đó chúng tôi sẽ kiểm tra làm rõ để xử lý theo quy định. Người dân phát hiện vi phạm về an toàn giao thông có thể thông tin, cung cấp hình ảnh vi phạm về đường dây nóng của Cục CSGT: 0995676767; hoặc email: tccs-c67@vnn.vn; Cũng có thể cung cấp tư liệu, tài liệu ghi nhận về hành vi vi phạm an toàn giao thông cho lực lượng CSGT các địa phương.

Khi người dân tham gia phát hiện hành vi vi phạm như vậy, ông có lưu ý gì? Cơ chế hồi âm cho người dân đã cung cấp tài liệu, hình ảnh vi phạm như thế nào thưa ông?

Việc ghi lại hình ảnh vi phạm của người tham gia giao thông phải đảm bảo không xâm phạm quyền nhân thân của người vi phạm, đảm bảo tôn trọng danh dự, nhân phẩm, bí mật đời tư của công dân; Không được lợi dụng việc người tham gia giao thông vi phạm để phục vụ cho mục đích xấu, xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức.

Người cung cấp hình ảnh, tư liệu về người vi phạm cũng cần để lại địa chỉ rõ ràng để lực lượng chức năng có thể liên hệ, phối hợp làm rõ cũng như từ đây lực lượng chức năng mới có thể hồi âm kịp thời.

Ngân Hà