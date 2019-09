Người dân đau xót tiễn đưa nạn nhân vụ thảm án 4 người chết ở Đan Phượng

Nhiều người dân có mặt tại gia đình nạn nhân thăm hỏi chia buồn. Như tin đã đưa, khoảng 7h15 ngày 1/9, ông Nguyễn Văn Đông vác dao truy sát cả gia đình người em ruột là Nguyễn Văn Hải (SN 1969, ở sát nhà ông Đông). Hậu quả, ông Nguyễn Văn Hải (SN 1969, em ruột Đông) và con gái ông Hải là Nguyễn Thị Bắc (SN 1991) tử vong tại chỗ. Vợ ông Hải là Doãn Thị Việt (SN 1971), con dâu ông Hải là Đỗ Thị Nhung (SN 1995) và cháu gái ông Hải là Nguyễn Huyền My (SN 2018) được đưa đi cấp cứu.

Trưa 2/9, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đình Đà - Chủ tịch UBND xã Hồng Hà cho biết, chưa bao giờ xảy ra sự việc đáng tiếc đau buồn ở địa phương như thế này.Hiện, địa phương đã thành lập ban trợ giúp và cử các đồng chí bên Đảng uỷ, Mặt trận Tổ quốc, các đồng chí ở thôn, cụm dân cư,… túc trực cùng Đồn Công an Liên Hồng để giúp đỡ, thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân. Ngoài ra, phía UBND xã cũng hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong 3 triệu đồng/ người, 2 triệu đồng/ người bị thương.“Hiện cháu My được gia đình làm các thủ tục mai táng vào tối qua, trong ngày hôm nay (2/9) hai vợ chồng anh Hải và chị Bắc được gia đình người thân đưa đi hoả táng. Đã có rất đông người dân đến gia đình nạn nhân chia buồn thăm hỏi”-ông Đà thông tin.Lãnh đạo UBND xã cho biết thêm, hiện anh Nguyễn Văn Hiệp (SN 1993, con trai ông Hải) từ ngày hôm qua đã được động viên ổn định tinh thần về nhà chịu tang và luôn có người giám sát.Hai trong 3 nạn nhân được đưa đi cấp cứu là cháu My và bà Việt do vết thương quá nặng đã tử vong vào cùng ngày. Theo người thân trong gia đình, hiện chị Nhung đang được điều trị tại bệnh viện 19-8 và đã qua cơn nguy kịch.Cơ quan chức năng cho biết, cùng với việc bắt giữ hung thủ gây án là Nguyễn Văn Đông, công an đã thu giữ một con dao dạng dao bầu, chuôi gỗ, đầu nhọn.