Người dân Lóng Luông kể lại 'luật ngầm' sống cạnh trùm ma túy

Ngày 29/6, Công an tỉnh Sơn La chính thức thông tin về việc sử dụng hàng trăm chiến sĩ, xe bọc thép, vũ khí tiến hành vây ráp, tấn công sào huyệt ma túy của các đối tượng truy nã nguy hiểm là Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông.

Chiều cùng ngày, lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La đã tiếp cận nhà “ông trùm” Nguyễn Thanh Tuân (34 tuổi) tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Nhà của các đối tượng được xây dựng kiên cố, có hầm thiết kế che chắn thành boongke, trong nhà tàng trữ nhiều vũ khí quân dụng, mìn, xăng, bình gas để chống đối lực lượng chức năng vây bắt.

Liên quan đến chuyên án ma túy đặc biệt nghiêm trọng này, anh Sùng A Tồng (SN 1992) – trưởng bản Tà Dê (xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) chia sẻ với VTC News cho biết, bản Tà Dê có 576 khẩu với 101 hộ, chủ yếu là người dân tộc Mông. Người dân nơi đây sinh sống bằng nghề chăn nuôi, trồng trọt.

Những ngày sống bên cạnh trùm ma túy bị truy nã, người dân trong bản luôn cảm thấy nguy hiểm rình rập bởi tiếng súng đạn nổ hàng ngày. Nhưng người dân ở bản cũng không còn cách nào khác vì các đối tượng này rất nguy hiểm và manh động. Những tên tội phạm thường xuyên cầm súng đi lại quanh bản khiến người dân khiếp sợ.

Không chỉ vậy, những tên đệ tử của Tuân đi ngoài đường với dáng vẻ hung dữ, tay chân xăm trổ, thường xuyên doạ nạt để dằn mặt người dân sống xung quanh khu vực nhà ông trùm. Vì vậy, nhiều người khi đi qua khu vực này đều phải đi rất nhanh, không dám nhìn vào khu vực sào huyệt của những kẻ tội phạm ma tuý.

Trong bản nhiều người không biết mặt Tuân, nếu biết cũng chẳng ai dám nhìn. Khi có việc đi qua nhà Tuân, người dân không dám dừng lại hoặc ngó nghiêng. Bởi tay chân của trùm ma túy có thể cầm súng truy đuổi bất cứ lúc nào.

Anh S.V.L. (bản Tà Dê) chia sẻ với báo Vietnamnet: "Từ khi hai ông trùm ma túy về bản, chúng tôi nghe tiếng súng nổ như cơm bữa, có hôm đang ngủ cũng giật nẩy mình vì tiếng súng. Nhiều lúc thấy Thuận và đàn em đi qua nhưng chúng tôi không dám nhìn mà chỉ lảng tránh ánh mắt của họ, vì sợ họ phật ý".

"Tôi đã nhiều lần thấy họ đi qua, họ không mặc trang phục người Mông mà ăn mặc trang phục tân thời như quần âu, áo phông, có hôm đàn em của Tuân và Thuận cởi trần đi giữa bản, trên bả vai, cánh tay và cổ có những hình xăm kì quái" - anh L. nhớ lại.

Anh T. (quê Hưng Yên) lên Tà Dê bán hàng được khoảng 3 năm nay - là người từng gặp nhiều tay chân của Tuân, anh biết và nằm lòng các 'luật ngầm' khi sống gần ông trùm.

"Khi đi qua nhà của Tuân và Thuận thì không được dừng xe lại trước cửa quá lâu, không được ngó nghiêng và có những biểu hiện bất thường... chỉ cần thấy nghi ngờ thì rất dễ bị trúng đạn" - anh T. kể.

Nhớ lại trận “đấu súng” căng thẳng giữa công an và trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân, khi trao đổi với báo Giao Thông, ông Tếnh A Chìa, Chủ tịch UBND xã Lóng Luông đã phải thốt lên rằng chưa nơi nào tiếng súng nhiều như ở Tà Dê.

Cũng theo ông Chìa, đàn em của Nguyễn Thanh Tuân vô cùng tàn bạo, manh động. “Chúng manh động đến nỗi hàng đêm thường xách theo súng AK đi dạo quanh bản. Tôi từng bị người trong đám tay chân của Tuân nhắn tin, gọi điện đe dọa”, ông Chìa chia sẻ.

Theo Dân Trí, tính đến điểm hiện tại, sau cuộc đấu súng đầy cam go tại bản Tà Dề, Lóng Luông, lực lượng đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La đã tiêu diệt 4 tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm trong đó có 2 trùm ma tuý mang trên mình 6 lệnh truy nã đặc biệt là Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận, 3 đối tượng khác bị bắt giữ.

Lực lượng Công an thu giữ tang vật gồm 49 khẩu súng quân dụng các loại, 17 quả lựu đạn, 29 ống giảm thanh và ống ngắm, 31 hộp tiếp đạn các loại bên trong chứa đầy đạn, khoảng 7000 viên đạn các loại, 2 ống nhòm và nhiều vật chứng khác có liên quan.

Theo Đời sống & Pháp luật