Người đàn ông chết dưới chân thành cổ: Khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can

TPO - Ngày 1/8, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh TT-Huế quyết định khởi tố, bắt tạm giam Lý Trực Đỉnh (SN 1979, trú tại chung cư Bãi Dâu, phường Phú Hậu, Huế) và Hồ Ngọc Đức Tài (trú ở đường Hải Triều, phường An Đông, Huế) về hành vi giết người. Đây là hai bị can liên quan vụ người đàn ông chết bất thường dưới chân thành cổ ở Huế hôm 27/7.