Người đàn ông 'cõng' thuê 3kg ma túy đá với giá 15 triệu đồng

Ngày 1/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Công an huyện Diễn Châu, Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2 thuộc (Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển), Đội kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan Nghệ An phá thành công chuyên án, bắt giữ Ngân Văn Đại (45 tuổi, trú tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 3 kg ma túy đá.



Tháng 2/2020, qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy dạng đá với số lượng lớn từ Lào đưa vào địa bàn huyện Nghi Lộc và các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc đã xác lập Chuyên án đấu tranh và xác định Ngân Văn Đại là mắt xích chính trong đường dây.

Đối tượng Ngân Văn Đại.

Khoảng 8h ngày 28/4, tại khu vực ngã ba Yên Lý (thuộc địa phận xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu), lực lượng chức năng đã bắt giữ Ngân Văn Đại, thu giữ 3 kg ma túy đá, 1 điện thoại di động cùng nhiều vật chứng liên quan.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Ngân Văn Đại khai nhận số ma túy trên do một người đàn ông Lào thuê chuyển từ vùng biên giới Lào Việt về huyện Nghi Lộc với tiền công 15 triệu đồng.

Hiện, chuyên án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

