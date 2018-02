Người đàn ông đập phá phòng công chứng, đe dọa công an

Khoảng 10 giờ ngày 1/2, ông Trần Mạnh Hùng (49 tuổi, trú xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc) trong trạng thái nồng nặc hơi men đã cầm dao và búa xông vào Phòng Công chứng Đỗ Văn Tuấn ở số 333 Trần Phú, phường Lộc Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng. Khoảng 10 giờ ngày 1/2, ông Trần Mạnh Hùng (49 tuổi, trú xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc) trong trạng thái nồng nặc hơi men đã cầm dao và búa xông vào Phòng Công chứng Đỗ Văn Tuấn ở số 333 Trần Phú, phường Lộc Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Công an tiến hành khám nghiệm.

Hiện trường vụ đạp phá phòng công chứng

Người đàn ông này vừa chửi bới, la hét vừa đập phá máy tính, bàn ghế, hất tung hồ sơ và đấm vào cửa kính. Máu từ vết thương ở tay ông Hùng chảy ra vương vãi trên nền nhà.

Thời điểm đó trong văn phòng có khoảng 10 nhân viên và 15 khách hàng đang giao dịch. Mọi người vội chạy lên lầu hoặc rời khỏi văn phòng chứ không dám can ngăn vì đối tượng quá hung hăng.

Công an phường Lộc Sơn đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc nhưng ông Hùng không hợp tác, thậm chí còn rượt đuổi người thi hành công vụ. Do đó, công an buộc phải khống chế, đưa đối tượng về trụ sở làm việc. Theo thống kê sơ bộ có 7 máy tính bị đập phá hư hỏng, nhiều hồ sơ bị xới tung...

Thông tin ban đầu, vì cho rằng quá trình làm các thủ tục pháp lý về đất đai, Phòng Công chứng này đã gây thiệt hại kinh tế cho gia đình mình nên ông Hùng đến đập phá.

Cơ quan công an đang tạm giữ ông Trần Mạnh Hùng để điều tra làm rõ vụ việc.

